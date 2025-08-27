ロックバンド・BACK DROP BOMBが結成30周年を迎え、アニバーサリー企画として制作した楽曲の第2弾を配信リリースした。【画像】配信シングル「One by one」ジャケット今作「One by one」は、6人のボーカリストが参加した前作のコラボレーション曲とは対照的に、メンバーのみで作り上げられたオリジナル楽曲。ハードなメタルサウンドから小島真史（ボーカル）のシャウトが響き、続く白川貴善のラップ、そして急展開でメロウなト