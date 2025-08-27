記者会見する政治団体「再生の道」の石丸伸二代表＝27日午前、東京都港区前広島県安芸高田市長の石丸伸二氏（43）は27日、東京都内で記者会見を開き、自ら立ち上げた政治団体「再生の道」の代表を退任し、新代表の選考会を実施すると明らかにした。自身は立候補しないとした上で、政治活動は継続する意向を示した。再生の道は6月の東京都議選に42人、7月の参院選に10人を擁立したが、全員落選。石丸氏はいずれの選挙にも立候補し