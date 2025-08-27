元宝塚歌劇団星組娘役スターで女優の有沙瞳。在団中は美貌の歌姫として、数々のヒロインを務め、エトワールとしてその歌声を客席に届けてきた。2年前の2023年のきょう8月27日、「1789―バスティーユの恋人たち―」東京宝塚劇場公演の千秋楽で、宝塚歌劇団を退団した。 【写真】宝塚歌劇団初の演歌歌手を目指す有沙瞳むっちゃきれいなお姉さん！ 退団後は舞台やステージを中心に活躍。秋