２２日、天津駅裏広場に設置された「２０２５相約上合・綻放津彩（ＳＣＯで会いましょう・輝きを放つ天津）」のモニュメント。（ドローンから、天津＝新華社記者／趙子碩）【新華社天津8月27日】中国天津市で8月31日、9月1日の両日、2025年上海協力機構（SCO）サミットが開催される。同市ではサミットが近づくにつれ、大通りや路地に関連の装飾や表示が増え、歓迎ムードが高まっている。２５日、天津中心市街地の景観。（天