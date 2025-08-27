気象台は、午前10時53分に、大雨警報（浸水害）を金沢市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】石川県・金沢市に発表 27日10:53時点加賀では、27日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■金沢市□大雨警報【発表】・浸水27日昼過ぎにかけて警戒1時間最大雨量40mm