ボーイズグループSEVENTEEN（セブンティーン）のHOSHI（ホシ）が、世界最古の女性ファッション誌「Harper's BAZAAR（ハーパーズ・バザー）」に登場した。世界32の国と地域で発行される同誌は25日、公式ウェブサイトで、HOSHIが登場するデジタルカバーを公開した。韓国通信社のニュース1は26日、「米国西部に向かう旅路をコンセプトに行われた撮影で、HOSHIは特有のファッショナブルでカリスマあふれる姿で圧倒的な存在感を示した。