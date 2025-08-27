26日夜に開幕した「第六回大阪落語祭」を欠席した落語家桂文枝（82）がブログを更新。ファンに謝罪した。「文楽劇場休演させていただくことになりました誠にもって申し訳ありませんでした」「福団治師匠には助けていただき誠にありがとうございましたご迷惑をおかけしましたことをこころよりおわびもうしあげます」などと心情をつづっている。文枝は26日の第六回大阪落語祭初日公演（国立文楽劇場）でトリを務める予定だったが