８月２６日午後、京都市の市営住宅で火事があり、住人の男性が死亡しました。２６日午後６時前、京都市伏見区向島清水町の市営住宅で、「７階の部屋から煙がでている」と、近くの住民から消防に通報がありました。消防などによりますと、火は約１時間半後にほぼ消し止められましたが、この火事で火元となった７階の１部屋が全焼したほか、上の階の２部屋にも延焼したということです。（通報者）「パンパンとかいう音がめっ