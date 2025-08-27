◆米大リーグオリオールズ０―５レッドソックス（２６日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手が２６日（日本時間２７日）、敵地でのオリオールズ戦に「６番・ＤＨ」で先発。４打数無安打２三振で打率は２割３分３厘となった。第１打席はカーブ、第４打席は、チェンジアップと、２つの空振り三振はいずれもワンバウンドとなる低めのボール球に手を出したもの。相手の変化球攻めに