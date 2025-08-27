◆欧州ＣＬ予選ラウンド４次・第２戦セルティック０―０（２戦合計０―０、ＰＫ２―３）カイラト（２６日、アルマトイ）カザフスタンのカイラトと敵地で対戦したセルティック（スコットランド）。第１戦は０―０で引き分け、迎えた第２戦、両チーム１２０分間スコアレスで迎えたＰＫ戦で敗れ、セルティックは本戦出場を逃した。日本代表ＭＦ旗手怜央、同ＦＷ前田大然が先発出場したセルティックは前半２４分、旗手が左クロス