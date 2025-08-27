◆第６０回札幌２歳Ｓ・Ｇ３（９月６日、札幌競馬場・芝１８００メートル）７月２０日に函館で新馬勝ちし、重賞初挑戦となるアーレムアレス（牡２歳、栗東・橋口慎介厩舎、父ハービンジャー）が、順調に調整を進めている。函館から札幌へ移動した翌日の８月２７日は、馬場入りして翌日の追い切りに備えた。酒井助手は「普段から扱いやすいですけど、いつもよりはソワソワしていましたが、大丈夫でした。１回使って、いい意味