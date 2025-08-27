ロサンゼルス・ドジャース本拠地で始球式を務めたBTSのVが、世界的な注目を集めている。【写真】Vと大谷翔平、日韓スーパースター2SHOTVは8月26日（日本時間）、ドジャース本拠地のドジャー・スタジアムで行われたシンシナティ・レッズ戦で、背番号7番が入ったドジャースのユニホームを着用して始球式を務めた。試合前には大谷翔平と握手やハグを交わし記念撮影。MLB公式SNSは2人の写真を添えて「最高と最高の出会い」と紹介した。