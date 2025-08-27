大阪府教育委員会は、新たに府立高校２校について再来年度から募集を停止する方針を示しました。再来年度から募集停止となる方針が示されたのは、大阪府立で門真市の「門真西高校」と羽曳野市の「懐風館高校」です。大阪府の条例では３年連続で定員割れし、改善が見込めない府立高校は再編整備の対象になると定められていますが、門真西高校は６年連続、懐風館高校は５年連続で定員割れが続いているうえ、周辺地域では中学校