神戸市中央区のマンションで２０日、住人の会社員片山恵さん（２４）が刺殺された事件で、兵庫県警は２７日、殺人容疑で逮捕された会社員谷本将志容疑者（３５）が住んでいた東京都新宿区の運送会社の社員寮の部屋を捜索した。２人の接点は明らかになっておらず、県警は押収した資料を分析するなどして動機の解明を進める。同日午前５時１５分頃、県警の捜査員４人が谷本容疑者の部屋に入り、約２時間後、押収物が入ったとみら