アメリカのトランプ大統領が解任したFRB（＝連邦準備制度理事会）のクック理事が、解任は不当だとして提訴する意向を明らかにしました。【映像】パウエル議長とクック理事アメリカメディアによりますと、クック氏の担当弁護士は26日、「書簡だけに基づく大統領の解任の試みには、事実的にも法的にも根拠が全くない」として提訴する考えを示しました。FRBの広報担当者は、今後法廷で争うことを念頭に「いかなる裁判所の決定に