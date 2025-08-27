東京都心は27日午前10時42分、最高気温35.3℃を観測しました。10日連続で猛暑日になり、過去最長を記録、2025年の年間猛暑日は23日と過去最多になりました。危険な暑さが続いているためエアコンの適切な使用やこまめな水分補給など熱中症対策を心がけて下さい。