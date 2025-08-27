27日も各地で猛烈な暑さとなっています。東京都心は最高気温が35度に達し、10日連続、今年23日目の猛暑日になりました。東京都心は強い日差しが降り注いで気温が上がり、先ほど、午前10時42分に35度を超えて、猛暑日となりました。これで10日連続の猛暑日となり、3年前に記録した過去最も長い連続記録を更新。また、猛暑日の日数も23日となり、おととし記録した最も多い記録も更新しました。東京都心では、今夜、雨が降るとともに