26日午後、高速道路で車とクマが衝突する事故がありました。運転していた男性にけがはありませんでした。高速道路交通警察隊によりますと、26日午後3時45分ごろ東北自動車道上り線の鹿角八幡平ICの南1.5キロ付近を走っていた普通乗用車が、道路を横断するクマと衝突しました。運転していた千葉県の60代の男性にけがはありませんでした。クマの体長は約1メートルで、事故の後、現場から去っていったということです。