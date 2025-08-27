ＪR西日本は、きょう（27日）午後から夕方にかけて、岡山・福山地区では大雨が見込まれており、今後の気象状況によっては、急遽の列車の遅れや行先変更、運転を見合わせる場合があると発表しました。ＪＲ西日本のホームページを確認してください。 【影響線区】山陽本線上郡から福山まで運転見合わせの可能性あり赤穂線播州赤穂から岡山まで運転見合わせの可能性あり姫新線佐用から新見まで運転見合わせの可能