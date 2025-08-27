レッズ戦の6回、右前適時打を放つドジャース・大谷＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグは26日、各地で行われ、ドジャースの大谷はロサンゼルスでのレッズ戦に「1番・指名打者」で出場し、六回に右前適時打を放って4打数1安打1打点だった。チームは6―3で勝ち、3連勝とした。エンゼルスの菊池はレンジャーズ戦に先発して4回を投げ、2本塁打を含む4安打6失点で9敗目（6勝）を喫した。試合は3―7だった。カブ