日本サッカー協会(JFA)は26日、9月1日より福島県のJヴィレッジで国内トレーニングキャンプを行うU-17日本女子代表候補メンバーを発表した。活動期間中にJFAアカデミー福島U-14とのトレーニングマッチが行われる予定となっている。以下、招集メンバー▼GK熊澤果歩(三菱重工浦和レッズレディースユース)濱田桃奈(神村学園高)山内れな(愛媛FCレディースMIKAN)▼DF宮崎優那(マイナビ仙台レディースユース)小泉恵奈(AIE国際高)松