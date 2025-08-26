「今週末は友達と飲みに行くから…」と言われて、胸がチクリとしたこと、ありませんか？「私より友達の方が大事なの？」とモヤモヤするけど、実はそれ＝脈なしサインではないんです。そこで今回は、男性が“本気の恋”でも友情を優先する「理由」について解説します。友情と恋愛は“別枠”で存在している女性は「恋人＝一番大事な人」と考えやすいですが、男性の場合は恋愛と友情は競合しません。小さい頃から一緒に過ごした仲間や