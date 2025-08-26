「なんか最近、彼の様子が違う…」というモヤッとした違和感を見過ごしていませんか？その時に大事なのは、直感を記録→検証→対話の３ステップに変えること。そこで今回は、そんな違和感を “建設的なアクション” に変えるコツをまとめます。まず“事実ログ”を取るスマホを見たときの表情、急な予定変更、唐突な優しさなど、違和感を覚えた時は日付・場面・言動・自分の感情をメモしておきましょう。例えば、「金曜20:30／通知