「出会って間もないのに、なんだか大切にされてる気がする」という感覚を覚えたことはありませんか？実は、恋愛の初期段階でも男性は“本命女性にだけ見せる行動”を無意識にとってしまうのです。最初から「誠実さ」を前面に出す男性は本命女性には「時間を大切にしたい」と思うので、約束も計画的で丁寧。無理に夜遅く呼び出したりせず、相手の予定を尊重する、そんな誠実さを全面に出してくるのは本気の証拠です。きっと長期的な