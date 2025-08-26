「好きって伝えていいのかな…」と迷う瞬間、誰にでもありますよね。実は男性も同じように悩んでいて、無意識に本命サインを出していることが多いんです。そこで今回は、両想いの時に男性の視線・態度・LINEに表れる「サイン」を紹介します。“目が合う回数”は最大のヒント気づけば彼とよく目が合う…。それは偶然ではありません。脳科学的にも「好意のある相手ほど目で追ってしまう」という傾向が確認されています。特に、目が合