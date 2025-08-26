「なかなか腰周りが細くならない」「下腹や脇腹が気になる」という方におすすめの簡単エクササイズが【ニーアップ】。太ももを引き上げるシンプルな動きで、「腹直筋」や「腹斜筋」などお腹まわりの筋肉に一気にアプローチできるのか魅力です。さらに股関節まわりの柔軟性も高まり、姿勢改善や代謝アップにも効果的なので、“理想の細ウエスト”に近づけます。🌼ウエスト−５cmで若返り。効率良く【くびれを備えた細ウエス