「毎回、眉毛がうまく描けない…」と悩んでいませんか？実は今っぽい眉は“濃く描く”のではなく、“自然に仕上げる工夫”が大切。そこで今回は、2025年10月28日に13年ぶりにリニューアル発売となるエクセルの新作アイブロウ「ザプライムアイブロウ」を使いながら、眉メイクが苦手でも簡単に“今っぽ眉”が完成する３STEPを紹介します。🌼第一印象が変わる眉メイクのキホン。自眉を活かすのがポイント【眉の正しい整え方