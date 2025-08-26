彼の態度が急に冷たくなった、LINEの返信が減った…。そんなとき「もう終わりなのかな」と不安になるものです。でも、その“別れの予感”は、まだ修復できるサインということも。そこで今回は、関係が揺らぎ始めたときに試したい関係修復のための「逆転の一手」を紹介します。モヤモヤを放置せず「原因」を見つける生活リズムのズレ、優先順位の違い、会話不足など、関係が冷え込むのには必ず理由があります。焦って「嫌われた？」