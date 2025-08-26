恋愛中って相手のことを好きであればあるほど、気持ちを抑えられなくなるもの。好きな男性があなたに対してそんな状態になってくれたら、女性としてはこの上ない幸せを感じるでしょう。そこで今回は、男性が好きだからこそやりがちな「無意識行動」を紹介します。｜好きな人の声が聞こえると反応してしまう男性は好きな女性の声を聞くと、無意識に反応してしまうもの。声に反応するという事は、好きな女性の声が耳に焼き付いている