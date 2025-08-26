とちぎテレビ 客などが不当な要求や悪質な迷惑行為などを行うカスタマーハラスメント、通称カスハラの防止対策を話し合う有識者会議が２６日、県庁で開かれ県の条例の骨子案が示されました。 「栃木県カスタマーハラスメント防止対策有識者会議」は、専門的な立場から対策を考えようと、県内消費者団体の代表者や学識経験者ら１０人で構成されています。 ２回目の会合となった今回は、県が制定を進めているカ