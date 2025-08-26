とちぎテレビ １１年前の２０１４年、宇都宮市の認可外保育施設で生後９カ月の赤ちゃんが熱中症で死亡した事件をめぐり、市は、外部の有識者による「検証委員会」を設置するため、２６日開会した市議会に条例案を提出しました。 この事件は２０１４年７月、宇都宮市の認可外保育施設で当時生後９カ月だった山口愛美利ちゃんが宿泊保育中に熱中症で死亡したもので市と施設側の対応に問題があったとして双方に賠償責任を求め