福岡県は26日、粕屋郡の30代女性と古賀市の40代男性がはしか（麻疹）に感染したと発表した。いずれも県が健康観察を続けていたという。県によると、他人に感染させてしまう期間に不特定多数が利用する施設などを訪れていたとして、健康への注意を呼びかけている。県が公表した施設と日時は以下の通り。24日午後3時半〜4時ごろ、志免町のスーパーセンタートライアル福岡空港店▽24日午後3〜4時ごろ、直方市のイオンモール直方