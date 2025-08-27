トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は26日、首都ワシントンの殺人事件で全ての被告に死刑の適用を模索する意向を表明した。「とても強力な予防的措置」だとし、治安維持のために必要だと強調した。ホワイトハウスで記者団に述べた。法律面でハードルがあると指摘され、実現は不透明だ。トランプ氏は就任初日の1月20日、可能な場合には死刑適用を積極的に検討するよう司法長官に指示。死刑