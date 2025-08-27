All About ニュース編集部では、2025年8月6〜8日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に『鬼滅の刃』（上弦・下弦の鬼）に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、もし『鬼滅の刃』が実写化されるとしたら妓夫太郎（ぎゅうたろう）を演じてほしい俳優ランキングをご紹介します。テレビアニメ『遊郭編』で、上弦の陸（ろく）として妹・堕姫（だき）と共に、音柱・宇髄天元（うずいてんげん）らとの激闘を繰り広げた兄