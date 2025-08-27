ネットフリックスの番組「ウィズ・ラブ、メーガン」シーズン２第３話でのメーガン妃/Netflix（ＣＮＮ）英王室の公務から退き米カリフォルニア州で暮らすヘンリー王子の妻、メーガン妃は、米動画配信大手ネットフリックスでの自身のライフスタイル番組「ウィズ・ラブ、メーガン」の新シーズンで、ヘンリー王子との関係について新たな詳細を明かすとともに、英国での生活を振り返った。２６日に配信が開始された同番組のシーズン２で