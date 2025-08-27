今夏の甲子園で初優勝した沖縄尚学のＯＢで、広島、阪神で通算１１９勝をマークし、現在はデイリースポーツ評論家を務める安仁屋宗八氏が、高校球児だった当時の記憶を振り返る。◇◇沖縄尚学ナインと関係者のみなさん、優勝おめでとうございます。甲子園大会はこちらも力が入ったね。改めて拍手を贈りたいと思う。春も夏も高校野球は毎年見ているけど、やっぱり昔を思い出しますよ。前身の沖縄高校の投手として初め