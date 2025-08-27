天皇皇后両陛下は栃木県の那須御用邸を訪れ、太平洋戦争の激戦地・硫黄島の元島民で、那須町に住む女性たちと懇談されました。26日、両陛下は那須御用邸にある施設を訪れ、硫黄島の元島民と面会されました。戦後80年にあたり、2025年4月に激戦地・硫黄島へ慰霊の旅を行った両陛下は、大戦中に硫黄島から本土に強制疎開させられ、戦後那須に入植した島民がいたことを知り、面会を希望されたということです。両陛下は、現在も那須町