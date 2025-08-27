GLBアーバン・スターズが登場メルセデス・ベンツ日本はCセグメントのコンパクトSUV『GLB』に新グレード『アーバン・スターズ』を追加、販売を開始した。【画像】メルセデス・ベンツGLB アーバン・スターズの魅力的なディテールを見る全12枚『GLB アーバーン・スターズ』は1.4L直列4気筒直噴ターボエンジン搭載のGLB 180と、2.0L直列4気筒直噴ターボディーゼルエンジン搭載のGLB 200 d 4マチックの2モデルで展開される。メルセデ