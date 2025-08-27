映画『ハリー・ポッター』シリーズの監督を務めたクリス・コロンバスは、現在撮影中のドラマ版に関与する意思はないという。もっとも映画版では再現できなかった原作の要素があるといい、ドラマ版をうらやましく思っているようだ。 第1作『賢者の石』（2001）と第2作『秘密の部屋』（2002）で監督を務め、第3作『アズカバンの囚人』（2004）では製作を手がけたコロンバス。シリーズ初期の成功に大きく貢