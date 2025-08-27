A24製作の伝記映画『The Smashing Machine（原題）』で新境地に挑んだドウェイン・ジョンソンが、伝説のレスラーであるマーク・ケアーを演じるため、毎日3～4時間におよぶ特殊メイクで“変身”していたことがわかった。米にて語っている。 本作はMMA（総合格闘技）伝説の戦士、“スマッシング・マシン”ことマーク・ケアーの半生を描く。1990年代後半から2000年代前半に活動の絶頂期を迎え、