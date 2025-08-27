放送中のＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・前８時）で、嵩（北村匠海）の親友「健ちゃん」こと辛島健太郎を演じている俳優の高橋文哉がこのほど、取材会を行った。健太郎は嵩と高等芸術学校時代の同級生として出会い、戦時中に陸軍で再会。高知での闇市での商いを経て上京し、現在はＮＨＫに就職し番組ディレクターとして勤務。ヒロイン・のぶ（今田美桜）の妹・メイコ（原菜乃華）と結婚し、現在は義兄弟となって