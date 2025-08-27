夏の富士登山の終わりを告げる伝統行事「吉田の火祭り」が２６日、山梨県富士吉田市で行われ、国道沿いに並んだ高さ３メートルの大松明（たいまつ）約１１０本の炎が、晩夏の麓を赤々と染めた＝写真、木佐貫冬星撮影＝。富士山の噴火を鎮める祭りで、４５０年以上の歴史があり、国の重要無形民俗文化財にも指定されている。午後６時半頃に松明が約２キロにわたって点火されると、観光客らが荘厳な風景を楽しんでいた。