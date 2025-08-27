日本のフュージョンを代表するバンドとしてシーンをけん引してきた「ＣＡＳＩＯＰＥＡ」（以下カシオペア）が今年、新メンバーにキーボードの安部潤（５７）を迎え、バンド名も１９年ぶりに「ＣＡＳＩＯＰＥＡ」に戻して新たなスタートを切った。２７日にニューアルバム「ＴＲＵＥＢＬＵＥ」をリリースし、３０日から３都市ツアーを開催するカシオペアのリーダーでギタリストの野呂一生（６８）が、心機一転の理由を明かした。