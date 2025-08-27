私はアミ（27歳）。現在夫のハヤト（30歳）との子どもを妊娠中（7ヶ月）です。初めての妊娠なので、お腹の子になにかがあってはいけないと、日々育児本やインターネットで妊娠中の過ごし方や育児について調べています。ハヤトにもそうするようにお願いしていますが、ハヤトは「なんとかなるよ」とあまり情報収集をしてくれません。なので、私が調べたことをハヤトに伝えるようにしています。そんな日々のなか、ハヤトの実家に帰省