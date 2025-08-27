今田美桜さんがヒロインを務める連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。子どもたちの人気者・アンパンマンを生み出したやなせたかしさんと、妻・暢さんの夫婦をモデルとした物語です。＜朝田のぶ＞を今田さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じています。嵩の芸術学校時代からの友人で、NHKのディレクター、辛島健太郎を演じるのが、高橋文哉さんです。のぶの妹・メイコ（原菜乃華）は、健太郎への片思い