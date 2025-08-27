27日（水）北日本や日本海側で雨が強まるでしょう。東京都心は猛暑の記録を更新する見込みです。＜27日（水）の天気＞前日から北海道に大雨を降らせている低気圧は、北海道の北へ進んでいます。低気圧からのびる寒冷前線が日本海沿岸に南下してきています。東北日本海側ではすでに大雨になっているところがあり、午前中を中心に非常に激しい雨が降る見込みです。記録的な大雨になった北海道北部ではいったん雨がやんでも、断続的に