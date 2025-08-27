フジテレビの藤本万梨乃アナウンサー（29）が27日までにインスタグラムを更新。改めて結婚を発表した。藤本アナは26日、キャスターを務める同局系朝の情報番組「めざましテレビ」（月〜金曜午前5時25分）に出演し、結婚を生報告していた。インスタグラムでも「たくさんのあたたかいメッセージをありがとうございます。すべて読ませていただいております。これからも仕事に励みます。よろしくお願いいたします！」と報告し、感謝を