【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：45,418.07 △135.60（8/26）NASDAQ：21,544.27 △94.98（8/26） 1.概況 昨日の米国市場では、主要3指数が揃って小幅に反発しました。トランプ米大統領が25日、自身のSNSでFRB（米連邦準備制度理事会）クック理事の解任を発表し、FRBの独立性に対する懸念から取引開始序盤には下落する場面がみられるましたが、堅調な経済指標の発表を背景に、買いが優勢での