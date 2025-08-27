今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）第108話が27日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、嵩（北村匠海）の詩集が出版されることになり、喜ぶのぶ（今田美桜）。八木（妻夫木聡）のアイデアで変わった場所で開かれたサイン会は、嵩の心配をよそに盛況のうちに終わる。数日後、柳井家を訪れたメイコ（原菜乃華）は、のぶと嵩のやりとりをうらやましそうに見ていた。その後、三姉妹で集ま