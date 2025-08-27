アメリカ南部フロリダ州の港で史上最大規模の違法薬物が陸揚げされました。その量は、フロリダ州全人口の致死量に匹敵するほどだということです。アメリカ沿岸警備隊の運搬船の甲板に敷き詰められているのは、直近2カ月間にアメリカ周辺の海域で摘発された違法薬物です。内訳は、コカイン約28トンとマリファナ約6.5トンで、末端価格4億7300万ドル、日本円で約697億円に上ります。一度に陸揚げされる量としては、沿岸警備隊史